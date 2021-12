National Trophy 2022 | tornano le Moto2 | in griglia con le 600 - News

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Così come già accaduto nel triennio 2016 - 2018, nella prossima stagione deltornerà la categoria riservata alle. I prototipi di media cilindrata saranno infatti presenti nella ...

Così come già accaduto nel triennio 2016 - 2018, nella prossima stagione deltornerà la categoria riservata alle Moto2 . I prototipi di media cilindrata saranno infatti presenti nella medesima griglia della 600, ma con classifiche e premiazioni separate. Anche ...All'appuntamento anche l'eccellente e forte pilota Luca Pedersoli e il noto influencer e pilota di riferimento nelnel 2021 Luca Salvadori. Presenti anche: il detentore del record a ...Il trofeo organizzato dal Motoclub Spoleto vedrà, così come accaduto nel 2021 con le Big Supersport, due classifiche separate nella categoria riservata alle moto di media cilindrata ...Sebastiano, ormai vera e propria leggenda del panorama motociclistico italiano con i suoi 75 titoli conquistati, avrà un duplice impegno nella prossima stagione come portacolori del team S. Evolution ...