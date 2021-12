Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. Dopo l’annuncio della partecipazione a Sanremo 2022 arriva la rivelazione più bella e inaspettata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Francesco Sarcina. Il frontman della band “Le Vibrazioni” ha sorpreso tutti con una rivelazione inaspettata e bellissima apparsa sul suo profilo Instagram personale “Torniamo al Festival con l’entusiasmo della prima volta, e di tutte le altre! Porteremo sul palco dell’Ariston la nostra energia e il nostro amore per la musica… Ci sarà da divertirsi, bella L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 8 dicembre 2021). Il frontmanband “Le” ha sorpreso tutti con unae bellissima apparsa sul suo profilo Instagram personale “Torniamo al Festival con l’entusiasmoprima volta, e di tutte le altre! Porteremo sul palco dell’Ariston la nostra energia e il nostro amore per la musica… Ci sarà da divertirsi,L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

infoitcultura : Francesco Sarcina de Le Vibrazioni papà per la terza volta: la tenera dedica e il nome particolare - egorifera : LE VIBRAZIONI Qui per fare ammenda e dire che non li ascolto, ma Francesco Sarcina mi é da sempre stato molto simpa… - hankerfriend : Morandi Ranieri - le tante competizioni televisive ?? io c'ero Le Vibrazioni ( Francesco voce unica) , Elisa è… - acidonitrosoo : le vibrazioni vi dico che sono già i miei vincitori francesco sarcina ti amo -