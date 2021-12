La variante Omicron avanza in Ue: «Ora è presente in 21 Paesi». L’Oms: «Aumenta il rischio di reinfezione» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo gli ultimi dati riportati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sono 21 i Paesi in cui attualmente risulta diffusa la nuova variante Omicron. All’elenco si aggiungono Estonia e Liechtenstein. Sono 63 i nuovi casi associati alla mutazione di Covid-19 in 24 ore. Il totale di contagi da Omicron ufficializzati dall’Ue arriva a quota 337. Nel report aggiornato la Danimarca conta il maggior numero di casi: 83. A seguire l’Olanda (36) e il Portogallo (32). L’Italia, secondo il monitoraggio Ecdc, ne ha registrati 11. Spostando lo sguardo al di fuori dell’Ue i casi riconducibili a Omicron nel mondo risultano attualmente 1.121. Una settimana fa era stata la stessa Ecdc a formulare una previsione piuttosto chiara sulla capacità di diffusione della nuova mutazione: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo gli ultimi dati riportati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sono 21 iin cui attualmente risulta diffusa la nuova. All’elenco si aggiungono Estonia e Liechtenstein. Sono 63 i nuovi casi associati alla mutazione di Covid-19 in 24 ore. Il totale di contagi daufficializzati dall’Ue arriva a quota 337. Nel report aggiornato la Danimarca conta il maggior numero di casi: 83. A seguire l’Olanda (36) e il Portogallo (32). L’Italia, secondo il monitoraggio Ecdc, ne ha registrati 11. Spostando lo sguardo al di fuori dell’Ue i casi riconducibili anel mondo risultano attualmente 1.121. Una settimana fa era stata la stessa Ecdc a formulare una previsione piuttosto chiara sulla capacità di diffusione della nuova mutazione: ...

