Dopo l'amatissimo cartone giapponese ecco il live action francese. (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un orfanello dalla voce melodiosa con un dolcissimo cagnolone per amico, e un bizzarro saltimbanco con la sua vivace scimmietta. Questi i protagonisti di Remi, dal nome del protagonista del celebre romanzo per ragazzi Senza famiglia(Hector Malot, 1878) diventato prima un famosissimo cartone animato, e nel 2018 un film live action, in onda stasera su Rai1 alle 21.25. Quaranta libri per bambini da regalare a Natale guarda le foto Il racconto è quello di un viaggio difficile e affascinante per diventare finalmente adulti, diventato – con il suo mix di fiaba, ...

