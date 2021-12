Covid, in 15 giorni +32% di No vax ricoverati in intensiva. Fiaso: «Il 50% dei bambini in ospedale è in età vaccinabile» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Negli ultimi 15 giorni in Italia sono cresciuti ancora i ricoveri in terapia intensiva di pazienti positivi al Covid-19 e non vaccinati. Il dato registrato dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) riporta un +32%. Se i No vax ospedalizzati aumentano, ad occupare sempre meno posti letto sono gli immunizzati contro il virus: Fiaso riporta un -33% di vaccinati in rianimazione. Non solo. Tra i ricoverati in gravi condizioni non ci sono soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. Il report aggiornato della Federazione aziende sanitarie riporta un incremento generale del tasso di ricovero in Italia pari al 10,1%: si passa da 810 pazienti del 30 novembre a 892 del 7 dicembre. I ricoverati in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Negli ultimi 15in Italia sono cresciuti ancora i ricoveri in terapiadi pazienti positivi al-19 e non vaccinati. Il dato registrato dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere () riporta un. Se i No vax ospedalizzati aumentano, ad occupare sempre meno posti letto sono gli immunizzati contro il virus:riporta un -33% di vaccinati in rianimazione. Non solo. Tra iin gravi condizioni non ci sono soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. Il report aggiornato della Federazione aziende sanitarie riporta un incremento generale del tasso di ricovero in Italia pari al 10,1%: si passa da 810 pazienti del 30 novembre a 892 del 7 dicembre. Iin ...

