Contatto con positivo e poi discoteca,si scusa premier Finlandia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sabato sera, poche ore dopo che il ministro degli esteri finlandese era risultato positivo al Covid, la premier Sanna Marin, nonostante avesse avuto contatti con lui, è andata a ballare in discoteca. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sabato sera, poche ore dopo che il ministro degli esteri finlandese era risultatoal Covid, laSanna Marin, nonostante avesse avuto contatti con lui, è andata a ballare in. ...

Advertising

capuanogio : #Osimhen torna in campo per riprendere contatto con la preparazione fisica. Se tutto andrà bene, passerà poi al via… - Agenzia_Ansa : Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è stato in contatto con un funzionario delle Nazioni Unite posit… - MediasetTgcom24 : Onu, Guterres in contatto con positivo a Covid: è in isolamento #onu - CorriereQ : Contatto con positivo e poi discoteca,si scusa premier Finlandia - Skittygoa : RT @GermanoBonaveri: @borghi_claudio Prendi contatto con Generazioni Future, e se mi permetti un ulteriore consiglio, anche se lungo, guard… -