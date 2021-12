Chelsea, Tuchel: «Zenit? Ci siamo dimenticati di essere i più forti» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato il pareggio subito in extremis in Champions League contro lo Zenit Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato il pareggio subito in extremis in Champions League contro lo Zenit. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. PARI CON LO Zenit – «Hanno giocato esattamente come pensavamo con qualità negli spazi che gli abbiamo concesso in contropiede. Dobbiamo fare le nostre cose al massimo livello e se lo facciamo ottieni una partita come quella dei primi 15 minuti. Il nostro atteggiamento cambia quando andiamo in vantaggio e questo è qualcosa che non abbiamo mai fatto e non dovremmo mai fare. Dobbiamo chiudere la porta e ridurre al minimo i rischi. Abbiamo bisogno di un livello più alto di sprint, corse e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Thomas, allenatore del, ha commentato il pareggio subito in extremis in Champions League contro loThomas, allenatore del, ha commentato il pareggio subito in extremis in Champions League contro lo. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. PARI CON LO– «Hanno giocato esattamente come pensavamo con qualità negli spazi che gli abbiamo concesso in contropiede. Dobbiamo fare le nostre cose al massimo livello e se lo facciamo ottieni una partita come quella dei primi 15 minuti. Il nostro atteggiamento cambia quando andiamo in vantaggio e questo è qualcosa che non abbiamo mai fatto e non dovremmo mai fare. Dobbiamo chiudere la porta e ridurre al minimo i rischi. Abbiamo bisogno di un livello più alto di sprint, corse e ...

