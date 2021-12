Cena a Ginevra | Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez divertenti e innamorati

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Prosegue il soggiorno aperche si sono regalati unacinese e autolezioni di francese Ore di meraviglia, di incanto e di relax per. I due hanno lasciato Milano lunedì per viversi nella città di. Alloggiano in un lussuoso hotel e, nel frattempo, ne approfittano sia per visitare la città sia per alimentare il loro amore di nuovi momenti insieme che diventeranno ricordi da custodire. Mentre sono a, i due mantengono i contatti con le loro community. Infatti, in queste ore, hanno mostrato alcuni momenti delle loro giornate. Leggi anche: Federica Pellegrini rompe il silenzio: il monologo sugli ...