Ajax - Sporting 4 - 2: gol e highlights (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La sintesi della vittoria 4 - 2 dell'Ajax sullo Sporting: gol di Haller, Antony, Neres e Berghius per gli olandesi, di Nuno Santos e Tabata per i portoghesi. Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La sintesi della vittoria 4 - 2 dell'sullo: gol di Haller, Antony, Neres e Berghius per gli olandesi, di Nuno Santos e Tabata per i portoghesi.

