WhatsApp: i messaggi effimeri ora spariscono anche dopo 24 ore (Di martedì 7 dicembre 2021) WhatsApp ha aggiornato la funzione, che abilita l'auto-cancellazione dei messaggi scaduto un certo periodo di tempo, fino a 90 giorni.... Leggi su dday (Di martedì 7 dicembre 2021)ha aggiornato la funzione, che abilita l'auto-cancellazione deiscaduto un certo periodo di tempo, fino a 90 giorni....

Advertising

druigloverr : RT @Laurantonini: Ma whatsapp non potrebbe farci cancellare i messaggi senza lasciare tracce? No, deve restare lì il marchio d’infamia, l’a… - whosnope__ : RT @chitrio: Dopo 2 anni hanno disattivato il numero di telefono di papà e lo hanno assegnato a qualcun’altro. Ora ho i suoi messaggi su wh… - OhMinchia : RT @chitrio: Dopo 2 anni hanno disattivato il numero di telefono di papà e lo hanno assegnato a qualcun’altro. Ora ho i suoi messaggi su wh… - OhMinchia : RT @Laurantonini: Ma whatsapp non potrebbe farci cancellare i messaggi senza lasciare tracce? No, deve restare lì il marchio d’infamia, l’a… - SoleLoSa : RT @Laurantonini: Ma whatsapp non potrebbe farci cancellare i messaggi senza lasciare tracce? No, deve restare lì il marchio d’infamia, l’a… -