Sport sotto choc, il campione colpito da un ictus durante un allenamento. È morto a soli 32 anni (Di martedì 7 dicembre 2021) Il ricovero immediato in ospedale non ha migliorato le condizioni del cestista, che per volontà della famiglia qualche giorno fa è stato trasferito da Atene a Belgrado, dove purtroppo non ce l'ha fatta. #FOTO A FINE ARTICOLO Jolevac, nato a Novi Sad, ha cominciato a giocare in patria col KK Vizura e con la Stella Rossa, vestendo poi le maglie di parecchi club europei nella sua carriera: dopo l'anno trascorso a Caserta, ha vissuto le sue stagioni migliori prima in Lituania col Lietuvos Rytas e poi in Spagna al Saragozza. Con la maglia del Nizhny Novgorod tre anni fa ha registrato la miglior partita della sua carriera contro Kalev, segnando 49 punti e afferrando 15 rimbalzi, battendo così il record della VTB League, che era detenuto da Keith Langford con 42 gol. Ha esordito con la nazionale serba all'età di 28 anni e ha avuto un ruolo molto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 7 dicembre 2021) Il ricovero immediato in ospedale non ha migliorato le condizioni del cestista, che per volontà della famiglia qualche giorno fa è stato trasferito da Atene a Belgrado, dove purtroppo non ce l'ha fatta. #FOTO A FINE ARTICOLO Jolevac, nato a Novi Sad, ha cominciato a giocare in patria col KK Vizura e con la Stella Rossa, vestendo poi le maglie di parecchi club europei nella sua carriera: dopo l'anno trascorso a Caserta, ha vissuto le sue stagioni migliori prima in Lituania col Lietuvos Rytas e poi in Spagna al Saragozza. Con la maglia del Nizhny Novgorod trefa ha registrato la miglior partita della sua carriera contro Kalev, segnando 49 punti e afferrando 15 rimbalzi, battendo così il record della VTB League, che era detenuto da Keith Langford con 42 gol. Ha esordito con la nazionale serba all'età di 28e ha avuto un ruolo molto ...

Advertising

Raiofficialnews : ??Una grande celebrazione dello sport olimpico italiano, condotta da @destefanoaless, con la partecipazione di Sara… - eziomauro : Giornalista molestata in diretta tv: 'Io sola, sotto la curva, tra palpeggiamenti e insulti sessisti'… - GiacomoMoccetti : RT @libridisport: ?? 10 libri di sport da regalare a Natale ?? Quali libri far trovare sotto l’albero (e perché). - infoitsport : Corriere dello sport: L'Empoli va sotto, poi vince in rimonta | Udinese Blog - AR13951 : Nuovo sport preferito: leggere i gobbi che inveiscono contro chiunque stia portando a galla tutto lo schifo che com… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport sotto Milan, rinnovo a rischio - C'è Guardiola alla finestra ... negli ultimi due anni, è sotto gli occhi di tutti. I rossoneri sono tornati competitivi in Italia ... Il Manchester City, in ogni caso, lo osserva da tempo, come riportato da 'Sky Sport'. Ed è pronto ad ...

De Giovanni: 'Con l'Atalanta mancavano tanti titolari ma non ho sentito vittimismi' ...Maurizio De Giovanni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport ... Anzi direi che i due anni sabbatici lo abbiano migliorato sotto il profilo caratteriale. Lo vedo più ...

Corriere dello sport: L'Empoli va sotto, poi vince in rimonta | Udinese Blog Udinese Blog Dybala, il rinnovo sotto l'albero: Antun in arrivo a Torino. Firma a vita Dybala, il rinnovo sotto l’albero: Antun in arrivo a Torino. Firma a vita per il numero 10 della Juventus. Come assicura La Gazzetta dello Sport per il rinnovo di Paulo Dybala è davvero solo più una q ...

Mondial, la prima casa italiana a vincere nel Motomondiale: le origini Nata alla fine degli anni Venti a Milano dalla famiglia dei conti Boselli, le moto Mondial si distinguevano per la maneggevolezza unita alla velocità. In questa prima puntata ripercorriamo le tappe da ...

... negli ultimi due anni, ègli occhi di tutti. I rossoneri sono tornati competitivi in Italia ... Il Manchester City, in ogni caso, lo osserva da tempo, come riportato da 'Sky'. Ed è pronto ad ......Maurizio De Giovanni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello... Anzi direi che i due anni sabbatici lo abbiano miglioratoil profilo caratteriale. Lo vedo più ...Dybala, il rinnovo sotto l’albero: Antun in arrivo a Torino. Firma a vita per il numero 10 della Juventus. Come assicura La Gazzetta dello Sport per il rinnovo di Paulo Dybala è davvero solo più una q ...Nata alla fine degli anni Venti a Milano dalla famiglia dei conti Boselli, le moto Mondial si distinguevano per la maneggevolezza unita alla velocità. In questa prima puntata ripercorriamo le tappe da ...