“Sfigato di me***” GF Vip | lite feroce tra Nicola Pisu | Signorini e un autore durante la pubblicità

Da quando Biagio D'Anelli è entrato nella casa del GF Vip 6, Miriana Trevisan sembra sentirsi più felice e come detto durante la puntata serale in onda lunedì 6 dicembre "una pavonessa un po' Peter Pan". La vicinanza tra i due concorrenti è davanti a tutti e Alfonso Signorini ha voluto commentare con loro la nuova amicizia nella casa. Il conduttore ha chiesto alla 'nuova coppia' e ha chiesto subito agli altri concorrenti cosa ne pensano. La prima a esporsi è stata Soleil: "È una panovessa che scuote la sua coda". E se fino a oggi Miriana Trevisan è sempre stata in totale disaccordo con l'influencer ieri sera ha stupito tutti: "Probabilmente si ho più energia, sono una pavonessa". GF Vip 6, caos durante la pubblicità: Nicola Pisu lascia lo studio Merito appunto di Biagio ...

