Roma, ristoranti aperti a clienti senza green pass: chiusura e multa (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – Nell’ambito dei controlli volti all’ottemperanza delle disposizioni sulla verifica del green pass per titolari, dipendenti e avventori di attività di ristorazione, la Polizia di Stato ha chiuso 2 esercizi commerciali. Gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, dopo aver controllato 10 esercizi tra bar e ristoranti e aver verificato il green pass di 104 persone, ha chiuso provvisoriamente, rispettivamente per 2 giorni e per 1 giorno, un ristorante ed un laboratorio Kebab in zona Esquilino: i titolari delle 2 attività avevano consentito l’ingresso ad avventori privi di green pass e impiegato dipendenti privi della certificazione covid prevista, venendo sanzionati per un ammontare di 3mila euro. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021)– Nell’ambito dei controlli volti all’ottemperanza delle disposizioni sulla verifica delper titolari, dipendenti e avventori di attività di ristorazione, la Polizia di Stato ha chiuso 2 esercizi commerciali. Gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di, dopo aver controllato 10 esercizi tra bar ee aver verificato ildi 104 persone, ha chiuso provvisoriamente, rispettivamente per 2 giorni e per 1 giorno, un ristorante ed un laboratorio Kebab in zona Esquilino: i titolari delle 2 attività avevano consentito l’ingresso ad avventori privi die impiegato dipendenti privi della certificazione covid prevista, venendo sanzionati per un ammontare di 3mila euro. Il ...

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - ilfaroonline : Roma, ristoranti aperti a clienti senza green pass: chiusura e multa - lifestyleblogit : A Roma Arcs e Uici insieme a tavola, menù in Braille nei ristoranti - - telodogratis : A Roma Arcs e Uici insieme a tavola, menù in Braille nei ristoranti - StraNotizie : A Roma Arcs e Uici insieme a tavola, menù in Braille nei ristoranti -