Riapre la funivia della Marmolada per raggiungere i 3265 metri in 12 minuti

(Di martedì 7 dicembre 2021)lae ricomincia la stagione sciistica più interessante di sempre. Andare alla scopertala vetta più alta delle Dolomiti, è sicuramente un’esperienza meravigliosa e bellissima da fare, almeno una volta nella vita. Soprattutto in inverno. Se infatti non avete paura del freddo lae riparte con la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riapre funivia

ViaggiNews.com

Lo Chalet de l'Ange , l'ormai rinomata casa invernale di Jaguar Land Rover,dal 4 all'8 ... Anche Skyway , lapiù alta d'Europa con 3.466 m di altitudine, si riconferma una delle ...Lo Chalet de l'Ange, l'ormai rinomata casa invernale di Jaguar Land Rover,dal 4 all'8 ... Anche Skyway, lapiù alta d'Europa con 3.466 m di altitudine, si riconferma una delle location ...La funivia Marmolada Move To The Top inaugura la sua ricca stagione di eventi e sci l'8 dicembre: ecco cosa non potete perdervi ...CORTINA In coda alla cassa degli impianti, per tutto il piazzale, sino quasi alla strada: a Rio Gere, ieri mattina, è stata presa d’assalto la seggiovia che sale al monte Faloria, ...