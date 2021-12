Real Madrid-Inter 2-0: Kroos e Asensio condannano i nerazzurri al secondo posto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nente da fare per l’Inter, in Champions col Real Madrid è arrivato il ko che suggella il primato per i Blancos. Le reti portano la firma di due centrocampisti che con i loro sinistri hanno battuto Handanovic: la prima rete è di Krros, la seconda vede invece protagonista Asensio. La partita Serata fondamentale per l’Inter di Inzaghi che a Madrid si gioca l’accesso agli ottavi da prima in classifica. Contro il Real Madrid non è bastata l’Inter imbattuta in campionato da quatro gare. Nel primo tempo Toni Kroos l’ha sbloccata con un sinistro dei suoi servito da uno scatenato Rodrygo. L’Inter non reagisce subito ma tenta di superare i blancos col possesso palla. Al 31? Chalanoglu mette la sfera in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nente da fare per l’, in Champions colè arrivato il ko che suggella il primato per i Blancos. Le reti portano la firma di due centrocampisti che con i loro sinistri hanno battuto Handanovic: la prima rete è di Krros, la seconda vede invece protagonista. La partita Serata fondamentale per l’di Inzaghi che asi gioca l’accesso agli ottavi da prima in classifica. Contro ilnon è bastata l’imbattuta in campionato da quatro gare. Nel primo tempo Tonil’ha sbloccata con un sinistro dei suoi servito da uno scatenato Rodrygo. L’non reagisce subito ma tenta di superare i blancos col possesso palla. Al 31? Chalanoglu mette la sfera in ...

