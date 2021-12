Preso al lavoro in farmacia il presunto killer dell’82enne ucciso con una motosega: in un trolley aveva anche un’accetta (Di martedì 7 dicembre 2021) È stato rintracciato nella farmacia in cui lavora il presunto killer di Pierantonio Secondi, l’uomo di 82 anni ucciso a coltellate e con una motosega ieri sera 6 dicembre nel suo appartamento a Milano in porta Romana. Il presunto omicida aveva con sé un trolley in cui gli inquirenti hanno trovato un’accetta, che non sarebbe stata però utilizzata nell’omicidio di Secondi. Il sospettato è un uomo di 35 anni nato in Romania e già denunciato dall’anziano nei mesi scorsi per stalking. Su di lui pendeva anche un ordine di allontanamento. Nell’appartamento dove è stato ucciso Pierantonio Secondi sono stati ritrovati alcuni effetti personali del presunto killer, mentre ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) È stato rintracciato nellain cui lavora ildi Pierantonio Secondi, l’uomo di 82 annia coltellate e con unaieri sera 6 dicembre nel suo appartamento a Milano in porta Romana. Ilomicidacon sé unin cui gli inquirenti hanno trovato, che non sarebbe stata però utilizzata nell’omicidio di Secondi. Il sospettato è un uomo di 35 anni nato in Romania e già denunciato dall’anziano nei mesi scorsi per stalking. Su di lui pendevaun ordine di allontanamento. Nell’appartamento dove è statoPierantonio Secondi sono stati ritrovati alcuni effetti personali del, mentre ...

