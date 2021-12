Morte Luana D’Orazio: procura Prato chiede rinvio a giudizio per i tre indagati (Di martedì 7 dicembre 2021) La procura di Prato ha incardinato l'impianto accusatorio principalmente sulla relazione del consulente tecnico, l'ingegnere Carlo Gini, che ha concluso stabilendo che Luana D'Orazio è morta a causa della manomissione dell'orditoio a cui stava lavorando L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 7 dicembre 2021) Ladiha incardinato l'impianto accusatorio principalmente sulla relazione del consulente tecnico, l'ingegnere Carlo Gini, che ha concluso stabilendo cheD'Orazio è morta a causa della manomissione dell'orditoio a cui stava lavorando L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : La morte di Luana D'Orazio, chiesto il rinvio a giudizio per il titolare della ditta. E per altre due persone coinv… - LaStampa : Per la morte sul lavoro della 22enne Luana, chiesto il rinvio a giudizio per il titolare della ditta, la moglie e i… - repubblica : Morte Luana, la procura di Prato chiede tre rinvii a giudizio - FirenzePost : Morte Luana D’Orazio: procura Prato chiede rinvio a giudizio per i tre indagati - bisagnino : Per la morte sul lavoro della 22enne Luana, chiesto il rinvio a giudizio per il titolare della ditta, la moglie e i… -