Giugliano | richieste per un hub vaccinale in centro | si attende proposta del Comune

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sono diversi a chiedere un hubanche a. Da quando sono partite le terze dosi la terza città della Campania ha un solovaccini ed è quello di Lago Patria. In tanti però reclamano un hub anche invista la difficoltà di molti a raggiungere la fascia costiera, sopratutto in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano richieste

Teleclubitalia

... ha sottolineato che oggi occorre dar vita con urgenza alle Retidall'accordo Stato - ... San) che ha ricordato "l'importanza di continuare a creare una cultura diffusa e omogenea ...Sono stati registrati picchi didi aiuto ad aprile 2020 con +176,9 per cento rispetto ... ClaudioAmbulatorio territoriale psico sociale - supporto per orientamento e sostegno ...Una bomba è esplosa questa notte a Giugliano in Campania, davanti ad una sala scommesse. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura da parte dei residenti, svegliati nel cuore della notte dalla vio ...MUGNANO\GIUGLIANO – Diversi sono i casi di Covid che sono stati riscontrati nell’ istituto Montessori, in via Madonna delle Grazie, scuola materna e dell’infanzia. L’istituto si trova al confine della ...