DELTA: la prima app al mondo che offre una panoramica degli investimenti in critpovalute e nei mercati azionari in tempo reale (Di martedì 7 dicembre 2021) - Le connessioni agli account dei broker rendono Opus labs N.V. il tracker di investimenti più completo sul mercato GHENT, Belgio, 7 dicembre 2021 /PRNewswire/



DELTA, il portafoglio di investimenti digitali con sede in Belgio, aggiunge alla sua app per smartphone la modalità di connessione agli account dei broker. Di conseguenza, gli investitori non dovranno più inserire le loro transazioni manualmente, ma da oggi sarà l'applicazione a sincronizzarle in via automatica. DELTA diviene così la prima app al mondo ad offrire ai propri utenti una panoramica in tempo reale dei rendimenti delle loro azioni, fondi e criptovalute. Ad oggi, DELTA conta oltre 3 milioni di utenti in oltre 115 Paesi, numeri che rendendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) - Le connessioni agli account dei broker rendono Opus labs N.V. il tracker dipiù completo sul mercato GHENT, Belgio, 7 dicembre 2021 /PRNewswire/, il portafoglio didigitali con sede in Belgio, aggiunge alla sua app per smartphone la modalità di connessione agli account dei broker. Di conseguenza, gli investitori non dovranno più inserire le loro transazioni manualmente, ma da oggi sarà l'applicazione a sincronizzarle in via automatica.diviene così laapp alad offrire ai propri utenti unaindei rendimenti delle loro azioni, fondi e criptovalute. Ad oggi,conta oltre 3 milioni di utenti in oltre 115 Paesi, numeri che rendendo ...

Advertising

RobertoBurioni : Rispetto a quanto detto non ci sono novità rilevanti nè in senso positivo, nè in senso negativo. Dobbiamo attendere… - Salvato27591666 : RT @Bluefidel47: L'insuccesso del vaccino e delle misure di contenimento spiegate. Prima: Non attenersi alle regole del CTS Vaccinazione a… - JPCK72 : RT @Bluefidel47: L'insuccesso del vaccino e delle misure di contenimento spiegate. Prima: Non attenersi alle regole del CTS Vaccinazione a… - lifestyleblogit : DELTA: la prima app al mondo che offre una panoramica degli investimenti in critpovalute e nei mercati azionari in… - Bluefidel47 : L'insuccesso del vaccino e delle misure di contenimento spiegate. Prima: Non attenersi alle regole del CTS Vaccina… -