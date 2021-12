Covid, a Fiumicino salgono a 369 i positivi. Montino: “Vaccinatevi e vaccinate i bambini” (Di martedì 7 dicembre 2021) Fiumicino – “Ancora in salita il numero dei positivi in città: secondo l’ultimo report della Asl Roma 3, in questo momento ci sono 369 persone positive sul nostro territorio. Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato, contiamo 98 nuovi contagi e 56 persone guarite“. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “La maggioranza, il 57%, si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino – prosegue Montino -, mentre il 13% si trova a Fregene e il 7 a Passoscuro. L’età media è di 38 anni e il rapporto con la popolazione totale è di 0.45“. “Sono cifre molto alte – sottolinea il sindaco – che ci impongono la massima attenzione e la massima cautela. In questo momento è necessario procedere velocemente con le terze dosi del vaccino, che possono prenotare tutte le persone ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021)– “Ancora in salita il numero deiin città: secondo l’ultimo report della Asl Roma 3, in questo momento ci sono 369 persone positive sul nostro territorio. Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato, contiamo 98 nuovi contagi e 56 persone guarite“. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di, Esterino. “La maggioranza, il 57%, si concentra tra Isola Sacra e– prosegue-, mentre il 13% si trova a Fregene e il 7 a Passoscuro. L’età media è di 38 anni e il rapporto con la popolazione totale è di 0.45“. “Sono cifre molto alte – sottolinea il sindaco – che ci impongono la massima attenzione e la massima cautela. In questo momento è necessario procedere velocemente con le terze dosi del vaccino, che possono prenotare tutte le persone ...

