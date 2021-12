Bitcoin, la criptovaluta scende sotto i 50 dollari: ecco perché è così importante. L’analisi di Loretta Napoleoni (Di martedì 7 dicembre 2021) Giornate di fuoco per le cripto-monete ed in particolare per il Bitcoin, che nel giro di una settimana è sceso sotto i 50 dollari e si è fermato a poca distanza dai 40. perché questi numeri sono importanti? perché secondo gli esperti di Wall Street costituiscono i punti di supporto e resistenza delle fluttuazioni dei prezzi. Ci troviamo, dunque, in una nuova fase dove questi ultimi molto probabilmente si prenderanno una pausa: smetteranno di salire e forse scenderanno ancora. I motivi: la voglia di rischiare è diminuita; la variante Omicron ha rilanciato i beni rifugio, oro e dollaro, ed è chiaro che il Bitcoin non appartiene a questa categoria; la lenta ripresa dell’economia mondiale sullo sfondo degli squilibri tra domanda e offerta di materie prime e prodotti fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Giornate di fuoco per le cripto-monete ed in particolare per il, che nel giro di una settimana è scesoi 50e si è fermato a poca distanza dai 40.questi numeri sono importanti?secondo gli esperti di Wall Street costituiscono i punti di supporto e resistenza delle fluttuazioni dei prezzi. Ci troviamo, dunque, in una nuova fase dove questi ultimi molto probabilmente si prenderanno una pausa: smetteranno di salire e forseranno ancora. I motivi: la voglia di rischiare è diminuita; la variante Omicron ha rilanciato i beni rifugio, oro e dollaro, ed è chiaro che ilnon appartiene a questa categoria; la lenta ripresa dell’economia mondiale sullo sfondo degli squilibri tra domanda e offerta di materie prime e prodotti fa ...

