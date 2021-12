Ajax-Sporting, le formazioni ufficiali (Di martedì 7 dicembre 2021) Riportiamo le formazioni ufficiali di Ajax-Sporting, partita valevole per l’ultima giornata di fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro italiano Davide Massa, coadiuvato dai connazionali Passeri e Costanzo, e dal quarto uomo Maresca. Al VAR invece, ci saranno Valeri e Irrati. Calcio d’inizio ore 21:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Quasi un’amichevole sarà la sfida del gruppo C tra Ajax e Sporting Lisbona. Entrambe infatti, hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale. I padroni di casa in particolar modo, hanno dominato il girone, e questa sera hanno l’opportunità con un altro successo di chiuderlo a punteggio pieno. La squadra di ten Hag gioca un calcio divertente e propositivo con tanti giovani talenti capaci di fare la differenza. Favoriti sulla ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 7 dicembre 2021) Riportiamo ledi, partita valevole per l’ultima giornata di fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro italiano Davide Massa, coadiuvato dai connazionali Passeri e Costanzo, e dal quarto uomo Maresca. Al VAR invece, ci saranno Valeri e Irrati. Calcio d’inizio ore 21:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Quasi un’amichevole sarà la sfida del gruppo C traLisbona. Entrambe infatti, hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale. I padroni di casa in particolar modo, hanno dominato il girone, e questa sera hanno l’opportunità con un altro successo di chiuderlo a punteggio pieno. La squadra di ten Hag gioca un calcio divertente e propositivo con tanti giovani talenti capaci di fare la differenza. Favoriti sulla ...

