Ultime Notizie Roma del 06-12-2021 ore 19:10 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi in vigore in tutta Italia il super Green pass la certificazione verde rinforzata con nuove regole valide fino al 15 gennaio anche in zona Bianca ingrassata solo a chi si è faccina è guarito dal covid E che permette a chi ne è in possesso di continuare a svolgere una serie di attività perché non è vaccinato Subentrano nuove restrizioni nuovi tamponi intanto la variante veramente non è arrivata in Sardegna l’ha confermato il sequenziamento ho fatto laboratorio di microbiologia e virologia di Sassari sul tampone del passeggero Arrivato nei giorni scorsi ad Alghero di ritorno da un viaggio in Sudafrica risultato nella tarda serata di ieri è stato subito comunicato all’assessorato regionale all’istituto superiore di sanità di testa su 118 passeggeri ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi in vigore in tutta Italia il super Green pass la certificazione verde rinforzata con nuove regole valide fino al 15 gennaio anche in zona Bianca ingrassata solo a chi si è faccina è guarito dal covid E che permette a chi ne è in possesso di continuare a svolgere una serie di attività perché non è vaccinato Subentrano nuove restrizioni nuovi tamponi intanto la variante veramente non è arrivata in Sardegna l’ha confermato il sequenziamento ho fatto laboratorio di microbiologia e virologia di Sassari sul tampone del passeggero Arrivato nei giorni scorsi ad Alghero di ritorno da un viaggio in Sudafrica risultato nella tarda serata di ieri è stato subito comunicato all’assessorato regionale all’istituto superiore di sanità di testa su 118 passeggeri ...

