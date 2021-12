Super Green Pass, scattano le multe. La prima a Roma (Di lunedì 6 dicembre 2021) ad un 50enne che sceso dall’autobus è stato colto senza la certificazione verde Da oggi, lunedì 6 dicembre, e fino al 15 gennaio 2022 entra in vigore in Italia il Super Green Pass. Si tratta di una ulteriore misura di contenimento per il diffondersi dei contagi da Covid-19, anche in vista della nuova variante Omicron, che sembra essere molto più trasmissibile delle precedenti. Grazie a questa nuova misura, si è registrato un boom di Green Pass scaricati. Si parla di 1.310.001 Green Pass tra quelli ‘base’ e ‘rafforzati’ scaricati nelle ultime 24 ore. Intanto, sono scattati subito anche i controlli in particolar modo sui mezzi pubblici come bus e metropolitane. A Roma è stato registrata la prima persona multata alla fermata dei bus di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) ad un 50enne che sceso dall’autobus è stato colto senza la certificazione verde Da oggi, lunedì 6 dicembre, e fino al 15 gennaio 2022 entra in vigore in Italia il. Si tratta di una ulteriore misura di contenimento per il diffondersi dei contagi da Covid-19, anche in vista della nuova variante Omicron, che sembra essere molto più trasmissibile delle precedenti. Grazie a questa nuova misura, si è registrato un boom discaricati. Si parla di 1.310.001tra quelli ‘base’ e ‘rafforzati’ scaricati nelle ultime 24 ore. Intanto, sono scattati subito anche i controlli in particolar modo sui mezzi pubblici come bus e metropolitane. Aè stato registrata lapersona multata alla fermata dei bus di ...

