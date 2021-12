Scontri a Bruxelles contro le nuove restrizioni anti - Covid | invece che vaccinarsi spaccano le vetrine

Advertising

MimmoFerrara3 : Virgilio Notizie: Bruxelles, scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo contro le nuove misure anti Covid… - globalistIT : GUARDATE QUI #bruxelles #novax - RassegnaZampa : #Bruxelles, scontri al corteo contro le misure anti-#Covid. Petardi sulla polizia, gli agenti usano gli idranti. Ve… - ilmetropolitan : ???? #Bruxelles: 8mila #novax in piazza, #scontri con la Polizia - - LB19712 : RT @AlfioKrancic: -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Bruxelles

la situazione è degenerata durante la manifestazione, che ha riunito 8mila persone, organizzata contro le nuove restrizioni imposte dal governo belga per arginare la nuova ondata pandemica. ...con la polizia Covid in Belgio, in 8mila sono scesi in piazza acontro le nuove misure sanitarie. Lancio di oggetti contro gli agenti che hanno risposto con idranti e fumogeni.Feriti e arresti dopo gli scontri tra dimostranti e polizia a Bruxelles durante l’ultimo corteo di protesta contro le restrizioni anti covid decise ...I soccorsi riprenderanno la loro ricerca nel pomeriggio, nella speranza che il Monte Semeru plachi la sua ira.