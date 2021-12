Monte Sant’Angelo: bomba esplosa nella notte davanti all’ingresso di una farmacia Indagano i carabinieri (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una bomba è stata fatta esplodere intorno all’una e mezza a Monte Sant’Angelo. Grave intimidazione con una farmacia nel mirino: l’ordigno, piazzato davanti all’ingresso, lo ha danneggiato. Indagine dei carabinieri per risalire ai responsabili. L'articolo Monte Sant’Angelo: bomba esplosa nella notte davanti all’ingresso di una farmacia <small class="subtitle">Indagano i carabinieri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 6 dicembre 2021) Unaè stata fatta esplodere intorno all’una e mezza a. Grave intimidazione con unanel mirino: l’ordigno, piazzato, lo ha danneggiato. Indagine deiper risalire ai responsabili. L'articolodi una proviene da Noi Notizie..

