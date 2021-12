Massimo Ferrero | arrestato il presidente della Sampdoria | è accusato di bancarotta per il fallimento di quattro società in Calabria

(Di lunedì 6 dicembre 2021)è statoe portato nel carcere di San Vittore, a Milano, con l’accusa dilegata aldidiversecalabresi operanti nel settore cinematografico, alberghiero e turistico. Ilè finito in manette in seguito all’operazioneGuardia di Finanza nell’ambito di un’inchiestaProcura di Paola, in provincia di Cosenza. Niente a che vedere, comunque, con questioni calcistiche, con lablucerchiata che non è coinvolta nelle indagini. Per altre 5 persone coinvolte nella vicenda, tra le quali figurano anche la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e l’autista, il giudice ha disposto ...

, presidente della Sampdoria, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza.è stato arrestato nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola in Calabria per reati societari e ...Bancarotta, arrestato il presidente della Sampdoria. Ma la squadra non è conivolta nelle indagini Polemiche sugli stadi, strascichi finanziari che si tramandano da anni, e ancora l'inchiesta che sta interessando la Juventus. L'ennesimo ...Il patron dei blucerchiati è accusato di reati societari e bancarotta Autentico terremoto in casa Sampdoria: come infatti riportato dal Corriere della Sera, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ...Istrionico e vulcanico. Il patron della Sampdoria Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta, si è imposto come il presidente più irriverente della serie A.