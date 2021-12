Marcell Jacobs conferma la data del ritorno in pista Il Campione Olimpico sarà a Berlino | “Annata importante | voglio gareggiare”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) 4 febbraio 2022. Questava segnata sul calendario: è quella in cui, per la prima volta, correrà dadei 100 metri e della staffetta 4×100. Il re delle Olimpiadi azzurre hato il tutto al MAXXI di Roma, dove si sta svolgendo la presentazione di #Photoansa. Queste le parole diriportate dall’agenzia: “Tornerò inil 4 febbraio all’ISTAF outdoor di. Correre mi da libertà, è sempre stato qualcosa difin da quando ero piccolo. Ogni volta che c’era un problema correvo“. Sulle prospettive del 2022: “Ci saranno due Mondiali e un Europeo, per meun’molto, ho tanta voglia di ...

4 febbraio 2022. Questa data va segnata sul calendario: è quella in cui Marcell Jacobs, per la prima volta, correrà da Campione Olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100. Il re delle Olimpiadi az ...