Intervista esclusiva a Marchino: «Lo sport è qualcosa a cui io non so rinunciare» (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ stato il volto di tantissime pubblicità, mondo di cui è sicuramente il re, ma attualmente si sta facendo conoscere, con il suo carattere, anche come componente del muro di All Together Now, lo show di successo condotto, ogni domenica sera, da Michelle Hunziker su Canale 5. Una vera e propria novità nella vita dell’attore Marchino che, dopo tantissimi anni passati sui set di tanti promo di successo, vorrebbe dare una svolta alla sua carriera dal punto di vista televisivo. Un sogno che spera si realizzi, proprio come ci ha raccontato su Sbircia La Notizia Magazine. Con la collaborazione di Roberto Mallò per Massmedia Comunicazione Marchino, come è incominciata la sua strada nel mondo della pubblicità? “La mia non è una di quelle storie tipo mi hanno fermato per caso per strada chiedendomi se e poi è successo tutto io avevo proprio pianificato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ stato il volto di tantissime pubblicità, mondo di cui è sicuramente il re, ma attualmente si sta facendo conoscere, con il suo carattere, anche come componente del muro di All Together Now, lo show di successo condotto, ogni domenica sera, da Michelle Hunziker su Canale 5. Una vera e propria novità nella vita dell’attoreche, dopo tantissimi anni passati sui set di tanti promo di successo, vorrebbe dare una svolta alla sua carriera dal punto di vista televisivo. Un sogno che spera si realizzi, proprio come ci ha raccontato su Sbircia La Notizia Magazine. Con la collaborazione di Roberto Mallò per Massmedia Comunicazione, come è incominciata la sua strada nel mondo della pubblicità? “La mia non è una di quelle storie tipo mi hanno fermato per caso per strada chiedendomi se e poi è successo tutto io avevo proprio pianificato ...

Advertising

SVNTZV : RT @natalinogori51: @TereTWT Ripropongo: INTERVISTA ESCLUSIVA: MASSIMO CITRO, la pazienza del combattente. Come un ricercatore, al di sopra… - Silvergio2377 : RT @natalinogori51: @flayawa INTERVISTA ESCLUSIVA: MASSIMO CITRO, la pazienza del combattente. Come un ricercatore, al di sopra della lotta… - MarcoMa09959502 : RT @natalinogori51: @TereTWT Ripropongo: INTERVISTA ESCLUSIVA: MASSIMO CITRO, la pazienza del combattente. Come un ricercatore, al di sopra… - Brigante1959 : RT @natalinogori51: @TereTWT Ripropongo: INTERVISTA ESCLUSIVA: MASSIMO CITRO, la pazienza del combattente. Come un ricercatore, al di sopra… - TereTWT : RT @natalinogori51: @TereTWT Ripropongo: INTERVISTA ESCLUSIVA: MASSIMO CITRO, la pazienza del combattente. Come un ricercatore, al di sopra… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista esclusiva Il Paradiso delle Signore, De Benedittis e Corso: 'Non è escluso un ritorno' In questa intervista , rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Federica De Benedittis e Giulio Corso, marito e moglie nella vita, hanno raccontato cosa li ha convinti a prendere parte a questo ...

Tromperie (Deception) di Arnaud Desplechin Così Arnaud Deplechin, in un'intervista esclusiva di tre anni fa, rispondeva alla nostra osservazione sulla sua opera come punto di congiunzione tra il cinema del gesto agito di François Truffaut e ...

Encanto, la nostra intervista esclusiva ai registi Imperoland.it ESCLUSIVA PB - Bertram Tortona, capitan Tavernelli suona la carica: "Vogliamo andare in Europa" La terzo puntata del nuovo format Due tiri con…curato dalla pagina Instagram @passionegialloblu di Alberto Benadì, da sempre vicina alle gesta della Reale Mutua Basket Torino.

Giulio Bianco racconta il suo nuovo disco, “Delayed” Dallo sconforto e dalla solitudine del lockdown è nato "Delayed", un disco di musica strumentale per raccontare ciò che Giulio Bianco ha vissuto.

In questa, rilasciata ina SuperGuida TV, Federica De Benedittis e Giulio Corso, marito e moglie nella vita, hanno raccontato cosa li ha convinti a prendere parte a questo ...Così Arnaud Deplechin, in un'di tre anni fa, rispondeva alla nostra osservazione sulla sua opera come punto di congiunzione tra il cinema del gesto agito di François Truffaut e ...La terzo puntata del nuovo format Due tiri con…curato dalla pagina Instagram @passionegialloblu di Alberto Benadì, da sempre vicina alle gesta della Reale Mutua Basket Torino.Dallo sconforto e dalla solitudine del lockdown è nato "Delayed", un disco di musica strumentale per raccontare ciò che Giulio Bianco ha vissuto.