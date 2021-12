Inter, distrazione muscolare al flessore per Correa (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’attaccante dell’Inter Joaquín Correa, uscito per infortunio nel corso del match con la Roma, “si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano – fa sapere il club nerazzurro in una nota – L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana“. Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’attaccante dell’Joaquín, uscito per infortunio nel corso del match con la Roma, “si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano – fa sapere il club nerazzurro in una nota – L’esame ha evidenziato unaai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana“.

