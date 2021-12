In Austria 600 euro di multa ai no - vax, obbligo dai 14 anni in su (Di lunedì 6 dicembre 2021) In Austria chi non sarà vaccinato entro il 15 marzo dovrà pagare una multa di 600 euro che potrà ripetersi ogni tre mesi. É quanto si apprende da una bozza di legge sull'obbligo vaccinale, in vigore ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Inchi non sarà vaccinato entro il 15 marzo dovrà pagare unadi 600che potrà ripetersi ogni tre mesi. É quanto si apprende da una bozza di legge sull'vaccinale, in vigore ...

