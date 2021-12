Il Ceo di Better.com licenzia 900 dipendenti su Zoom con l’accusa di «rubare uno stipendio immeritato» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Ceo di Better.com – società di mutui online – ha ben pensato di comunicare a 900 dei suoi dipendenti il loro licenziamento durante una call su Zoom, che si è automaticamente trasformata nella loro ultima occasione d’incontro con il loro titolare Vishal Garg. LEGGI ANCHE > Anche Zoom ha ceduto al “fascino” della pubblicità Vishal Garg e il licenziamento su Zoom dei suoi dipendenti Vishal Garg – Ceo della società – ha aperto quella che per molti era una semplice call di lavoro su Zoom con un: «Avrei dovuto farlo tre mesi fa». Come racconta la CNN, la riunione si è tenuta lo scorso mercoledì e nel corso del suo preambolo Garg ha annunciato ai 900 dipendenti che stavano partecipando: «Se siete su questa chiamata, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Ceo di.com – società di mutui online – ha ben pensato di comunicare a 900 dei suoiil loromento durante una call su, che si è automaticamente trasformata nella loro ultima occasione d’incontro con il loro titolare Vishal Garg. LEGGI ANCHE > Ancheha ceduto al “fascino” della pubblicità Vishal Garg e ilmento sudei suoiVishal Garg – Ceo della società – ha aperto quella che per molti era una semplice call di lavoro sucon un: «Avrei dovuto farlo tre mesi fa». Come racconta la CNN, la riunione si è tenuta lo scorso mercoledì e nel corso del suo preambolo Garg ha annunciato ai 900che stavano partecipando: «Se siete su questa chiamata, ...

