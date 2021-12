Gf Vip 6, c’è (già) aria di crisi tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni? Soleil Sorge lapidaria: “Ti sei già fatto castelli in aria?” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni le cose non vanno bene. I due concorrenti del Gf Vip 6 non hanno dialogo ed i loro momenti insiemi sono spinti solo da un’attrazione fisica. L’imprenditore vorrebbe conoscere a fondo l’ex tronista, ma con lei non riesce neanche ad avere una conversazione. Il ragazzo si è confidato con Soleil Sorge che ha cercato di fare il punto sulla questione: “Se c’è attrazione fisica, comunque, ti viene la vicinanza di stare insieme. Tipo l’attrazione di stare lì anche se no avete argomenti. Quella mentale ovviamente è sempre mancata quindi ci sta, ma quella fisica comunque ti porta a voler stare insieme.” Per Antinolfi, Sophie è bloccata dalla paura: La mia sensazione è come se lei e come se lei non ... Leggi su isaechia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tra Gianmle cose non vanno bene. I due concorrenti del Gf Vip 6 non hanno dialogo ed i loro momenti insiemi sono spinti solo da un’attrazione fisica. L’imprenditore vorrebbe conoscere a fondo l’ex tronista, ma con lei non riesce neanche ad avere una conversazione. Il ragazzo si è confidato conche ha cercato di fare il punto sulla questione: “Se c’è attrazione fisica, comunque, ti viene la vicinanza di stare insieme. Tipo l’attrazione di stare lì anche se no avete argomenti. Quella mentale ovviamente è sempre mancata quindi ci sta, ma quella fisica comunque ti porta a voler stare insieme.” Perè bloccata dalla paura: La mia sensazione è come se lei e come se lei non ...

