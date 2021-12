È morto Edward Shames, ultimo sopravvissuto della “Band of Brothers” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si è spento il 3 dicembre all’età di 99 anni il colonnello Edward Shames, l’ultimo sopravvissuto dello storico reggimento di fanteria paracadutisti della Seconda Guerra Mondiale, oggi conosciuto come “Band of Brothers”, da cui è stata tratta anche l’omonima serie televisiva. Vita di Edward Shames e il racconto in Band of Brothers Secondo il necrologio pubblicato venerdì, ripreso dalla Cnn “è morto serenamente nella sua casa” a Norfolk, nello stato del Virginia. Nato nel 1922, l’uomo si arruolò nell’esercito degli Stati Uniti nel 1942 quando fece domanda per il servizio nel 506° reggimento di fanteria paracadutisti. Prese parte ad alcune delle più importanti battaglie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si è spento il 3 dicembre all’età di 99 anni il colonnello, l’dello storico reggimento di fanteria paracadutistiSeconda Guerra Mondiale, oggi conosciuto come “of”, da cui è stata tratta anche l’omonima serie televisiva. Vita die il racconto inofSecondo il necrologio pubblicato venerdì, ripreso dalla Cnn “èserenamente nella sua casa” a Norfolk, nello stato del Virginia. Nato nel 1922, l’uomo si arruolò nell’esercito degli Stati Uniti nel 1942 quando fece domanda per il servizio nel 506° reggimento di fanteria paracadutisti. Prese parte ad alcune delle più importanti battaglie ...

