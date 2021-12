Covid oggi Italia, terapie intensive: numeri in aumento (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’aumento dei contagi da Covid in Italia, dove secondo l’Iss “si osserva una maggiore incidenza di casi diagnosticati nella popolazione non vaccinata”, inizia a pesare nelle terapie intensive degli ospedali che nelle ultime settimane hanno visto crescere il numero dei pazienti ricoverati. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) quattro Regioni, al 2 dicembre, hanno superato la soglia critica del 10% dell’occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti Covid: Friuli (15%), Umbria (11%), Veneto (11%) e Provincia autonoma di Bolzano (14%). PRIMARIO RIANIMAZIONE OSPEDALE PADOVA: “SAMO AL LIMITE” In particolare nei reparti di rianimazione dell’Azienda Ospedaliera di Padova, il responsabile Ivo Tiberio, traccia un quadro preoccupante ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’dei contagi dain, dove secondo l’Iss “si osserva una maggiore incidenza di casi diagnosticati nella popolazione non vaccinata”, inizia a pesare nelledegli ospedali che nelle ultime settimane hanno visto crescere il numero dei pazienti ricoverati. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) quattro Regioni, al 2 dicembre, hanno superato la soglia critica del 10% dell’occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti: Friuli (15%), Umbria (11%), Veneto (11%) e Provincia autonoma di Bolzano (14%). PRIMARIO RIANIMAZIONE OSPEDALE PADOVA: “SAMO AL LIMITE” In particolare nei reparti di rianimazione dell’Azienda Ospedaliera di Padova, il responsabile Ivo Tiberio, traccia un quadro preoccupante ...

