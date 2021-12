Covid oggi Capri, focolaio a scuola: 24 in quarantena (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un focolaio Covid è emerso oggi nell’istituto comprensivo Ippolito Nievo di Capri. Nell’ambito dei normali controlli che l’Asl Napoli 1 Centro effettua nelle scuole del territorio di propria competenza, secondo quanto previsto dalle linee guida dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute e dagli indirizzi regionali, è emersa nella scuola un’alta concentrazione di soggetti positivi, tra studenti e personale scolastico. Il numero dei positivi è di 24 su un totale di 50 tamponi effettuati nel corso di una prima attività svolta nella giornata di ieri. Di conseguenza l’Asl Napoli 1 Centro, attraverso il Dipartimento di Prevenzione e unitamente al sindaco di Capri e al dirigente scolastico dell’istituto, ha provveduto a disporre la quarantena per tutti gli studenti e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Unè emersonell’istituto comprensivo Ippolito Nievo di. Nell’ambito dei normali controlli che l’Asl Napoli 1 Centro effettua nelle scuole del territorio di propria competenza, secondo quanto previsto dalle linee guida dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute e dagli indirizzi regionali, è emersa nellaun’alta concentrazione di soggetti positivi, tra studenti e personale scolastico. Il numero dei positivi è di 24 su un totale di 50 tamponi effettuati nel corso di una prima attività svolta nella giornata di ieri. Di conseguenza l’Asl Napoli 1 Centro, attraverso il Dipartimento di Prevenzione e unitamente al sindaco die al dirigente scolastico dell’istituto, ha provveduto a disporre laper tutti gli studenti e ...

