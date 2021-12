Covid, da oggi in vigore il Super Green pass (Di lunedì 6 dicembre 2021) commenta Scatta da oggi il nuovo Green pass rafforzato, con maggiori limitazioni per chi non si è sottoposto al vaccino. Non mancano le polemiche, ma soprattutto le preoccupazioni per i controlli: ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) commenta Scatta dail nuovorafforzato, con maggiori limitazioni per chi non si è sottoposto al vaccino. Non mancano le polemiche, ma soprattutto le preoccupazioni per i controlli: ...

Advertising

La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - gekkofasa : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #6dicembre: fondo perduto, la partita degli aiuti anti #Covid si chiude a… - Armandoann4 : RT @MediasetTgcom24: Covid, da oggi in vigore il Super Green pass #supergreenpass -