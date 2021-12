Carla Fracci, l’amore eterno con Menegatti: “Mi manca violentemente” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel maggio del 2021 si è spenta Carla Fracci, divina e indimenticabile regina del balletto. Il suo ricordo rivive nel cuore dei suoi cari, soprattutto in quello del marito Beppe Menegatti, che ancora oggi non riesce a rassegnarsi alla perdita del suo grande amore. Carla Fracci e Beppe Menegatti, un amore lungo quasi settant’anni Beppe Menegatti ha parlato in una lunga intervista a Fanpage.it della storia d’amore che l’ha legato eternamente a Carla Fracci. I due si conobbero nel 1954: il loro fu un vero e proprio colpo di fulmine, che portò il regista a lasciare la fidanzata dell’epoca per la ballerina. Poi le nozze, nel 1964, e la nascita del figlio Francesco cinque anni dopo. Menegatti ricorda ancora perfettamente il ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel maggio del 2021 si è spenta, divina e indimenticabile regina del balletto. Il suo ricordo rivive nel cuore dei suoi cari, soprattutto in quello del marito Beppe, che ancora oggi non riesce a rassegnarsi alla perdita del suo grande amore.e Beppe, un amore lungo quasi settant’anni Beppeha parlato in una lunga intervista a Fanpage.it della storia d’amore che l’ha legato eternamente a. I due si conobbero nel 1954: il loro fu un vero e proprio colpo di fulmine, che portò il regista a lasciare la fidanzata dell’epoca per la ballerina. Poi le nozze, nel 1964, e la nascita del figlio Francesco cinque anni dopo.ricorda ancora perfettamente il ...

Advertising

LaStampa : Che dispiacere per Carla Fracci, non meritava una fiction così. Baglioni? Asfaltato da 'Ballando con le stelle' - blvcklifee : RT @clarinsolia: bimba di Alessandra Mastronardi da quando pentole e bicchieri erano lì da ieri, fino a Carla Fracci, passando per Alice Al… - Bacco76496820 : 3,6mln di telespettatori omaggiano la grande Carla Fracci. #Carla vince la serata con 3,598 e il 17,7%. Brava Aless… - EnneElle2017 : RT @alemastronardif: 'A te, étoile per sempre' Così si conclude 'Carla', il commovente film TV sulla vita di Carla Fracci. Vi è piaciuto?… - zazoomblog : Storia di Carla Fracci, il marito Menegatti: Morì tra le braccia del figlio, mi manca violentemente… -