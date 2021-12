Cambiamo | Palozzi | su metro C ennesimo disservizio a danno cittadini

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – “Nuovo inizio settimana di passione per i pendolari dei trasporti pubblici di Roma, con un guasto tecnico sulla linea C dellapolitana, nel tratto da Centocelle a San Giovanni.” “Siamo di fronte all’e preoccupanteche idevono sopportare,ormai abituati a un tpl non degno per una capitale prestigiosa come la Capitale. Una triste abitudine, ahimè: che a governare ci sia Raggi o Gualtieri, purtroppo cambia davvero poco”. Così su Facebook il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione dicon Toti, Adriano. (Agenzia Dire)