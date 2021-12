Cacciati dalla propria terra per costruire allevamenti: il dramma di una delle tribù più isolate del mondo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Recentemente sono state pubblicate delle nuove immagini aeree che rivelano una storia drammatica: le terre di una delle tribù più isolate e vulnerabili del mondo sono state invase e distrutte per incrementare l’allevamento di bovini. L’invasione di questa porzione di terra è una più che palese violazione di un ordine di protezione del territorio emanato a Settembre, valido per sei mesi, che vieta l’accesso ai territori indigeni Piripkura. È stato accertato che solo due membri della tribù brasiliana Piripkura abitano attualmente sul territorio, ma si pensa che molti altri siano stabiliti lì, nei recessi più remoti della foresta. Sfortunatamente, la tribù è stata vittima di diversi massacri nel tempo, e solo in pochi ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Recentemente sono state pubblicatenuove immagini aeree che rivelano una storiatica: le terre di unapiùe vulnerabili delsono state invase e distrutte per incrementare l’allevamento di bovini. L’invasione di questa porzione diè una più che palese violazione di un ordine di protezione del territorio emanato a Settembre, valido per sei mesi, che vieta l’accesso ai territori indigeni Piripkura. È stato accertato che solo due membri dellabrasiliana Piripkura abitano attualmente sul territorio, ma si pensa che molti altri siano stabiliti lì, nei recessi più remoti della foresta. Sfortunatamente, laè stata vittima di diversi massacri nel tempo, e solo in pochi ...

Cacciati dalla propria terra per costruire allevamenti: il dramma di una delle tribù più isolate del mondo

Periodico Italiano

