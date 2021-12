Bucciantini | “Questo Napoli mi sta sorprendendo”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bucciantini Questo

...40 In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco, Paolo Di Canio, ... Grazie aaccordo, alle 3 partite di Serie A TIM già comprese nell'offerta Sky si aggiungono le ...PISA SECONDO TEMPO (4 - 2 - 3 - 1) : Menichini, Andreini,(15' st Puzzangara), Caliò, ... Perraduno in Toscana e per il torneo di Torre del Greco ci siamo affidati a coloro che ...Marco Bucciantini è sorpreso del percorso del Napoli di Spalletti. Il giornalista e opinionista, Marco Bucciantini, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club commentando così il percorso del Napol ...Marco Bucciantini, giornalista e opinionista, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Contro l'Atalanta il Napoli mi ha impressionato. Quel Napoli è morto in piedi come un albero fiero, non ...