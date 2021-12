Alex Belli in crisi al Grande Fratello Vip: “Ho una mancanza di lucidità”. Nuovo confronto con Soleil Sorge (Di martedì 7 dicembre 2021) Alex Belli è entrato in crisi al Grande Fratello Vip a causa di una situazione sentimentale piuttosto articolata. Da un lato la moglie Delia Duran, dall’altro lato l’attrazione per Soleil Sorge: nella puntata di questa sera l’attore conferma di non essere più in grado di gestire questa situazione e in Confessionale ha un Nuovo confronto con la coinquilina. Alex Belli in crisi al GF Vip: “Devo tornare con i piedi per terra“ Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran ha gettato ufficialmente l’attore in una crisi piuttosto profonda. Se inizialmente ha pensato di poter gestire questo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021)è entrato inalVip a causa di una situazione sentimentale piuttosto articolata. Da un lato la moglie Delia Duran, dall’altro lato l’attrazione per: nella puntata di questa sera l’attore conferma di non essere più in grado di gestire questa situazione e in Confessionale ha uncon la coinquilina.inal GF Vip: “Devo tornare con i piedi per terra“ Il triangolo amoroso trae Delia Duran ha gettato ufficialmente l’attore in unapiuttosto profonda. Se inizialmente ha pensato di poter gestire questo ...

pomeriggio5 : La situazione tra Alex Belli e Soleil è sempre più esplicita, come andrà a finire? Clarissa Selassiè: 'Per me loro… - heart_kandrakar : RT @divanomat: non so se mi dia più fastidio la voce sussurrata di alex belli o la voce del sesso di soleil - vuoicondurrettu : francesco oppini l’anno scorso in data 7 dicembre 2020 a pochi giorni dalla sua uscita dolorosissima,rientrava in c… - teamsoleilsorge : RT @fari146: AMICI AVETE VISTO, COPIONE DI ALEX BELLI ERA QUELLO HE UNIVERSO MI AVEVO ANTICIPATO ?? CIOÈ CHE DELIA VIENE A PORTARLO VIA IN M… - FatimaL76030248 : #gfvip teatrino non teatrino chissene non è il fulcro della storia perché SI SA GF = TEATRINI. MA DETTO CIÒ È IL GI… -