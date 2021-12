Alex Belli fa dietrofront: la decisione è irremovibile (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alex Belli ha infuocato il web ed i telespettatori dall’inizio di questo Grande Fratello Vip fino ad oggi. Sembrava aver preso una direzione ma un improvviso cambio di rotta ha ribaltato tutto. Alex Belli, Gf Vip-AltranotiziaAlex Belli è stato negli ultimi mesi protagonista del gossip e, a dire la verità, questo polverone mediatico non accenna ancora a cessare. La causa è il suo comportamento incostante e che ha preso diverse direzioni destabilizzando persone sia dentro che fuori dalla casa. Questa volta sembra che abbia preso una decisione definitiva. Alex Belli è arrivato ad una decisione Alex Belli si è rivelato uno dei personaggi di punta di questa sesta edizione ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha infuocato il web ed i telespettatori dall’inizio di questo Grande Fratello Vip fino ad oggi. Sembrava aver preso una direzione ma un improvviso cambio di rotta ha ribaltato tutto., Gf Vip-Altranotiziaè stato negli ultimi mesi protagonista del gossip e, a dire la verità, questo polverone mediatico non accenna ancora a cessare. La causa è il suo comportamento incostante e che ha preso diverse direzioni destabilizzando persone sia dentro che fuori dalla casa. Questa volta sembra che abbia preso unadefinitiva.è arrivato ad unasi è rivelato uno dei personaggi di punta di questa sesta edizione ...

pomeriggio5 : La situazione tra Alex Belli e Soleil è sempre più esplicita, come andrà a finire? Clarissa Selassiè: 'Per me loro… - zazoomblog : Alex Belli e Soleil: bacio al Grande Fratello VIP? VIDEO - #Belli #Soleil: #bacio #Grande - Magnoli28113484 : E le espressioni dei protagonisti? Alex Belli levati proprio.#gregorelli - ragazzaastranaa : RT @alessiacooper__: il fandom di soleil e mezza italia quando alex fake belli abbandonerà la casa dopo essere stato smerdato in diretta #… - zazoomblog : GF Vip Alex Belli sulla moglie Delia: “Se fossi stato al suo posto l’avrei portata via” - #Belli #sulla #moglie… -