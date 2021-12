Ultime Notizie Roma del 05-12-2021 ore 18:10 (Di domenica 5 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano supergreen passi in vigore da domani in tutta Italia per arginare i contanti mentre la variante omicron sale alla ribalta la certificazione della portata che prevede misure più rigide per comprendere le diverse perché vacci guarito dal covid nella zona Bianca oltre che zona gialla arancione Rossa da lunedì dopo il Friuli Venezia Giulia camera colore anche l’Alto Adige a parte queste due regioni zona gialla il resto d’Italia arresta in zona Bianca a partire da domani quindi l’impasto si sdoppia ci sarà quello che ha forzato rilasciato solo alle persone vaccinate qualità e quello base mi lasciate a chi si sottopone ad un tampone molecolare valido per 72 ore oppure antigenico valido per 48 ore che possiede già un green pass valido per vaccinazione guarigione non deve scaricare una nuova ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano supergreen passi in vigore da domani in tutta Italia per arginare i contanti mentre la variante omicron sale alla ribalta la certificazione della portata che prevede misure più rigide per comprendere le diverse perché vacci guarito dal covid nella zona Bianca oltre che zona gialla arancione Rossa da lunedì dopo il Friuli Venezia Giulia camera colore anche l’Alto Adige a parte queste due regioni zona gialla il resto d’Italia arresta in zona Bianca a partire da domani quindi l’impasto si sdoppia ci sarà quello che ha forzato rilasciato solo alle persone vaccinate qualità e quello base mi lasciate a chi si sottopone ad un tampone molecolare valido per 72 ore oppure antigenico valido per 48 ore che possiede già un green pass valido per vaccinazione guarigione non deve scaricare una nuova ...

