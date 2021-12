Sci alpino, discesa libera maschile Beaver Creek: gara cancellata a causa del forte vento (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo l’annuncio della partenza abbassata a causa del forte vento, da Beaver Creek arrivano altre notizie: la seconda discesa libera in programma sulle piste statunitensi partirà con un riardo di 30 minuti. Atleti ai cancelletti di partenza non più alle ore 20, come previsto inizialmente, ma alle ore 20.30. SEGUI IL LIVE 21.02 – Ufficiale: gara cancellata! Il meteo ha ancora la meglio. La seconda discesa maschile di Beaver Creek, che andava già a recuperare quella non disputata a Lake Louise, non andrà in scena e verrà recuperata più avanti. 20.30 – Nuovo rinvio: possibile partenza alle 21.30. Ultimo orario possibile 19.56 – Nuovi aggiornamenti! Partenza posticipata ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo l’annuncio della partenza abbassata adel, daarrivano altre notizie: la secondain programma sulle piste statunitensi partirà con un riardo di 30 minuti. Atleti ai cancelletti di partenza non più alle ore 20, come previsto inizialmente, ma alle ore 20.30. SEGUI IL LIVE 21.02 – Ufficiale:! Il meteo ha ancora la meglio. La secondadi, che andava già a recuperare quella non disputata a Lake Louise, non andrà in scena e verrà recuperata più avanti. 20.30 – Nuovo rinvio: possibile partenza alle 21.30. Ultimo orario possibile 19.56 – Nuovi aggiornamenti! Partenza posticipata ...

