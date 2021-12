Scatta il super Green Pass Cene | treni | stadi | tutte le regole

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul super green pass dalle regole ai controlli alla durata #ANSA - venti4ore : Scatta l’ora del super green pass: multe fino a 1.000 euro per i trasgressori. Cosa… - infoitinterno : Da oggi scatta il super green pass: le nuove regole e come saranno i controlli a Milano - andreastoolbox : Covid, da oggi scatta il Super Green Pass: ecco tutte le misure previste | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta super

Per chi non è né vaccinato né guarito dal Covid, e dunque non è in possesso delpass, inoltre ... Per quanto riguarda gli spostamenti dei no vax su mezzo proprio, il divietosolo in zona ...In un'eventuale zona arancione, invece, sarà necessario ilGreen Pass . Doppio pass per ... Se poila zona arancione, tutti gli impianti di risalita diventano riservati a vaccinati e ...Mentre anche in Abruzzo sono sempre più numerosi i sindaci orientati a blindare il Natale ordinando l'uso delle mascherine anche all'aperto, da domani lunedì 6 dicembre scatta il cosiddetto Super Gree ...Con l'entrata in vigore del Super Green Pass arriva anche il nuovo aggiornamento dell'app VerificaC19: ecco come funzioneranno i controlli ...