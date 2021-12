Problema fisico per Immobile: gli aggiornamenti sulle sue condizioni (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo la fantastica doppietta messa a segno contro la Sampdoria, l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco anzitempo a causa di un Problema fisico. Immobile, Lazio, infortunioIl timore è che potrebbe trattarsi di un riacutizzarsi del dolore accusato al ginocchio destro nelle scorse settimane che ha spinto il tecnico Maurizio Sarri a non forzare sostituendo il bomber biancoceleste con Muriqi. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore con gli eventuali esami di rito. Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo la fantastica doppietta messa a segno contro la Sampdoria, l’attaccante della Lazio, Ciro, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco anzitempo a causa di un, Lazio, infortunioIl timore è che potrebbe trattarsi di un riacutizzarsi del dolore accusato al ginocchio destro nelle scorse settimane che ha spinto il tecnico Maurizio Sarri a non forzare sostituendo il bomber biancoceleste con Muriqi. Le sueverranno monitorate nelle prossime ore con gli eventuali esami di rito.

Ultime Notizie dalla rete : Problema fisico Diretta/ Sampdoria Lazio (risultato 0 - 3) streaming video tv: espulso Milinkovic! DIRETTA SAMPDORIA LAZIO (RISULTATO 0 - 3): ESPULSO MILINKOVIC! La Lazio riparte nel secondo tempo con Muriqi al posto di Immobile, che aveva lamentato qualche problema fisico nel primo tempo in cui pure era andato a segno con una doppietta. E' un'altra Samp però nella ripresa con i blucerchiati che vanno vicini al gol all'8 con Thorsby, che calcia su ...

Messina: pari (0 - 0) e rimpianto finale a Taranto, ma la squadra di Capuano torna a far punti 51 - Terzo cambio per il Taranto, secondo forzato: altro problema fisico, non c'è pace per la squadra rossoblu. 46 - Comincia la ripresa : altro cambio per il Taranto, con Ghisleni per Pacilli. ...

Lazio: problema fisico per Immobile Fantacalcio.it Sampdoria-Lazio 1-3: tutto facile per Sarri, D'Aversa rischia Vittoria senza problemi della Lazio nel posticipo delle 18 sul campo della Sampdoria: 3-1 per gli uomini di Sarri che chiudono nela ...

Lazio, c’è un problema fisico dietro al cambio di Immobile: le condizioni Ciro Immobile è uscito contro la Sampdoria per un problema fisico. Come riporta TMW, si tratta di un trauma al ginocchio dopo un contrasto di gioco. Sarri ha deciso di sostituire ...

