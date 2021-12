No Vax in tv, a La7 si apre la 'faida' tra Giletti e Mentana: 'Non censuro, lui fu ospite di CasaPound' (Di domenica 5 dicembre 2021) No Vax sì o no nelle trasmissioni tv? Un tema che è tornato d'attualità dopo la presa di posizione di Enrico Mentana , direttore del tg di La7, che si era detto orgoglioso di non dare spazio nel suo telegiornale alle idee e a 'rappresentanti' di quel mondo. "Mi onoro di non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei ... Leggi su ilriformista (Di domenica 5 dicembre 2021) No Vax sì o no nelle trasmissioni tv? Un tema che è tornato d'attualità dopo la presa di posizione di Enrico, direttore del tg di La7, che si era detto orgoglioso di non dare spazio nel suo telegiornale alle idee e a 'rappresentanti' di quel mondo. "Mi onoro di non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei ...

