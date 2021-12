Maltempo | crolla il muro di un terrazzo a Posillipo | paura ma nessun ferito

Advertising

fiore_1926 : RT @SkyTG24: Maltempo: crolla muro con terrazzo nel quartiere Posillipo a #Napoli - SkyTG24 : Maltempo: crolla muro con terrazzo nel quartiere Posillipo a #Napoli - titty_napoli : RT @NotizieFrance: Maltempo: crolla balcone in quartiere Posillipo a Napoli Paura per boato e forte rumore ma nessuna persona coinvolta. h… - EffimeraAlkimia : RT @NotizieFrance: Maltempo: crolla balcone in quartiere Posillipo a Napoli Paura per boato e forte rumore ma nessuna persona coinvolta. h… - annmavi : RT @NotizieFrance: Maltempo: crolla balcone in quartiere Posillipo a Napoli Paura per boato e forte rumore ma nessuna persona coinvolta. h… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo crolla

il muro di contenimento del costone roccioso in via Ferdinando Russo a Posillipo. I temporali degli ultimi giorni hanno aumentato la già precaria condizione della parete rocciosa che ha invaso ...Non v'è pace per il perdurare dell'allerta meteo in Campania. A Napoli nella notte è crollato un balcone in via Ferdinando Russo a Posillipo. Tanta paura tra i residenti spaventati dal boato e strada ...Non v’è pace per il perdurare dell’allerta meteo in Campania. A Napoli nella notte è crollato un balcone in via Ferdinando Russo a Posillipo. Tanta paura tra i residenti spaventati dal boato e strada ...Prima un boato, poi un fortissimo rumore. Paura ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone per il crollo di un balcone, probabilmente per le forti piogge delle ultime ore, ...