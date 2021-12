Ibrahimovic: “Ho paura di smettere. Contratto? Non scade a giugno, voglio giocare al Milan a vita” (Di domenica 5 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è ospite alla Rai a “Che Tempo che fa”. Queste alcune sue dichiarazioni: “Van Basten? Mi ha messo in difficoltà perché quando sono arrivato all’Ajax ero giovane e mi paragonavano a lui. Non è stato facile mantenere le attese”. Su Mourinho: “Grande amico e grande allenatore. Mi ha fatto crescere dentro e fuori dal campo”. Su Ancelotti: “Grande persona e grande mister. Quando ha lasciato il PSG l’ho chiamato e gli ho detto ‘ciao mister’. Lui mi ha risposto dicendomi di non chiamarlo più mister perché siamo amici”. Raiola? “Mino è tutto…un agente, un amico, un papà, più di un famigliare. All’inizio della mia carriera mi ha aiutato molto” Contratto in scadenza: “No, il mio Contratto non scade. voglio giocare il più ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Zlatan, attaccante del, è ospite alla Rai a “Che Tempo che fa”. Queste alcune sue dichiarazioni: “Van Basten? Mi ha messo in difficoltà perché quando sono arrivato all’Ajax ero giovane e mi paragonavano a lui. Non è stato facile mantenere le attese”. Su Mourinho: “Grande amico e grande allenatore. Mi ha fatto crescere dentro e fuori dal campo”. Su Ancelotti: “Grande persona e grande mister. Quando ha lasciato il PSG l’ho chiamato e gli ho detto ‘ciao mister’. Lui mi ha risposto dicendomi di non chiamarlo più mister perché siamo amici”. Raiola? “Mino è tutto…un agente, un amico, un papà, più di un famigliare. All’inizio della mia carriera mi ha aiutato molto”innza: “No, il miononil più ...

